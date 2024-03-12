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Ekin Koç Neden Hiç Değişmiyor?

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Değişmeyen Tek Şey: Ekin Koç 'un Kendisi "Ekin Koç yoksa vampir mi?" Ekin Koç'un hiç yaşlanmaması dikkat çekiyor.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda "Umut" karakterine hayat veren oyuncu Ekin Koç'un yıllar geçse de hiç değişmeyen yüzü, 'vampir' benzetmesi yapılarak sosyal medyada gündeme oldu.

Senaryosu ile olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çeken MF Yapım imzalı Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu adlı dizi, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi ünlü isimleri

bir araya getirdi. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Alzaimer olan babası Rıza'nın aksine unutmama hastalığı olarak da bilinen Hipetizermi Umut'u canlandıran 31 yaşındaki sanatçı Ekin Koç…

2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisi ile tanıdığımız, "Benim Adım Gültepe", "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ve "Üç Kuruş" isimli projelerde de yer alan Ekin Koç'un seneler

içinde hiç değişmemesi ve beyaz tenli olması izleyiciler tarafından "Ekin Koç vampir mi?" yorumlarının oluşmasına sebep oldu.

11 Sene Önce ile Aynı

Ekin Koç, 11 sene önceki halini hala koruyor. Taş Kağıt Makas'ta canlandırdığı Hipertimezi hastası Umut karakteri ile gündemden düşmeyen oyuncu Koç'un 11 sene önceki ve sonraki hali arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" her çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana geliyor.

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