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Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?
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Ekim ayı halkalı güneş tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi merak ediliyor. Gökyüzü tutkunları, yılda genellikle iki kez gerçekleşen güneş tutulmalarını izlemek için sabırsızlanıyor. Güneş tutulması saat kaçta ve hangi tarihte Türkiye'den görüleceği birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ekim ayı halkalı güneş tutulması ne zaman 2024? "Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?" soruları yanıt ararken, ayrıca tutulmanın astrolojik burçlar üzerindeki etkileri de konuşulmaya başlandı. Gözlemciler, bu yılın son güneş tutulmasını kaçırmamak için geri sayıma geçti. Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Detaylar haberimizdedir…

EKİM AYI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2024?

2024 yılındaki halkalı güneş tutulması, 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek. Ancak bu tutulma Türkiye'den görülemeyecek. Halkalı güneş tutulması, Ay'ın Dünya'dan uzak bir konumda olması nedeniyle Güneş'i tamamen kapatmadığı ve kenarlarında halka şeklinde bir görüntü oluşturduğu özel bir gök olayıdır.

Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu tutulma, Amerika kıtasının güneyinden, Pasifik Okyanusu'ndan ve Güney Kutbu'ndan gözlemlenebilecek. Türkiye'den ise maalesef izlenemeyecek.

Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı güneş tutulması sırasında, Güneş, Ay ve Dünya aynı hizaya gelir. Ancak bu özel tutulma türünde, Ay Dünya'dan daha uzak bir konumda olduğu için gökyüzünde diğer zamanlardan daha küçük görünür. Bu durum, Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamamasına ve etrafında bir ışık halkası bırakmasına neden olur. Halkalı güneş tutulması bu yüzden "ateş çemberi" görünümüyle bilinir ve gözlemciler için oldukça etkileyici bir doğa olayıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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