Ek tercihler nasıl yapılır? 2025 YKS ek tercihler ne zaman?

Yks ek tercih süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Adaylar, ek tercih dönemiyle ilgili tarihleri, tercih yapma koşullarını ve kontenjanları merak ediyor. Ek yerleştirme süreci, üniversite hayali kuran öğrenciler için yeni bir fırsat sunarken, tercihlerin nasıl ve ne zaman yapılacağı hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenlerin ilgisi artıyor.Konu ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS EK TERCİH (EK YERLEŞTİRME) NE ZAMAN?

Yks ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Ek yerleştirmede, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile 2025- Yks Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kurallar ve esaslar geçerli olacak. Adaylar, YKS ek yerleştirme işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de duyurulmuştu. ÖSYM'nin ilanının ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu doğrultuda, bu yıl da ek tercih sürecinin Eylül ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

İlk Tercihte Yerleşemeyenler: Ana tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilir.

Yeni Açılan veya Boş Kalan Kontenjanlar: Ana yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar veya yeni açılan programlar ek tercih sürecinde tercih edilebilir.

YKS Puanı Olanlar: Ek tercih yapabilmek için adayların YKS'den geçerli bir puan almış olmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, adayların tercihlerine göre yapılan merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonuçlarına, 25 Ağustos 2025 günü saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlanabilecektir. Ayrıca, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.