Haberler

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemesi için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemesi için son tarih ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ehliyet yenileme süreci kritik bir aşamaya geldi. Eski tip sürücü belgelerini değiştirmeyi planlayanlar, avantajlı ücretlerden yararlanmak için başvurularını ertelememeli. Sürecin uzatılmayacağı belirtilirken, sürücüler işlemlerini son dakikaya bırakmamak konusunda uyarılıyor. Peki, Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemesi için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme süresi hızla sona eriyor. Milyonlarca sürücü, eski tip belgelerini indirimli ücretle değiştirmek için son fırsatın yaklaştığını bilmek zorunda. 31 Ekim'e kadar yapılacak başvurularla düşük bedelle yenileme imkânı devam ederken, bu tarihten sonra ücretler ciddi şekilde artacak ve işlemler normal tarifeden gerçekleşecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 1 milyon 900 binden fazla vatandaşın henüz ehliyetlerini yenilemediğini ve süre sonunda indirimli fırsatın geçerli olmayacağını hatırlattı. Bu tarihten sonra yenileme süreci tekrar uzatılmayacak ve normal ücretler uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Ekim'e kadar eski tip ehliyetlerini yenileyen sürücüler sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücret, harç ve değerli kağıt bedelleri ile birlikte uygulanacak düşük bir indirimli rakamdır ve vatandaşlara son fırsat olarak sunulmuştur.

Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemesi için son tarih ne zaman?

1 KASIM İTİBARIYLE EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

1 Kasım'dan itibaren indirimli fırsat sona erecek ve ücretler önemli ölçüde artacak. B sınıfı sürücü belgeleri için ücret 7 bin 438 TL 60 kuruş olacak. Diğer sınıflar için ödenecek toplam ücretler ise şu şekilde:

A, A1, A2 ve F sınıfı eski tip ehliyetler için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 TL 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için toplam 11 bin 235 TL 60 kuruş.

Vatandaşların bu artıştan etkilenmemesi için 31 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, daha önce 31 Temmuz'a kadar da indirimli sürenin olduğunu ve son günlerde Nüfus Müdürlükleri'nde yoğunluk yaşandığını açıklamıştı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.