Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemesi için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme süresi hızla sona eriyor. Milyonlarca sürücü, eski tip belgelerini indirimli ücretle değiştirmek için son fırsatın yaklaştığını bilmek zorunda. 31 Ekim'e kadar yapılacak başvurularla düşük bedelle yenileme imkânı devam ederken, bu tarihten sonra ücretler ciddi şekilde artacak ve işlemler normal tarifeden gerçekleşecek. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşık 1 milyon 900 binden fazla vatandaşın henüz ehliyetlerini yenilemediğini ve süre sonunda indirimli fırsatın geçerli olmayacağını hatırlattı. Bu tarihten sonra yenileme süreci tekrar uzatılmayacak ve normal ücretler uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

31 Ekim'e kadar eski tip ehliyetlerini yenileyen sürücüler sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücret, harç ve değerli kağıt bedelleri ile birlikte uygulanacak düşük bir indirimli rakamdır ve vatandaşlara son fırsat olarak sunulmuştur.

1 KASIM İTİBARIYLE EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

1 Kasım'dan itibaren indirimli fırsat sona erecek ve ücretler önemli ölçüde artacak. B sınıfı sürücü belgeleri için ücret 7 bin 438 TL 60 kuruş olacak. Diğer sınıflar için ödenecek toplam ücretler ise şu şekilde:

A, A1, A2 ve F sınıfı eski tip ehliyetler için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 TL 10 kuruş,

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgeler için toplam 11 bin 235 TL 60 kuruş.

Vatandaşların bu artıştan etkilenmemesi için 31 Ekim'e kadar işlemlerini tamamlamaları tavsiye ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, daha önce 31 Temmuz'a kadar da indirimli sürenin olduğunu ve son günlerde Nüfus Müdürlükleri'nde yoğunluk yaşandığını açıklamıştı.