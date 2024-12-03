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Ehliyet sınavında kaç soru var?

Ehliyet sınavında kaç soru var?
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Ehliyet sınavı sürücülerin iyi bir şekilde hazırlanmaları gereken, ileride trafiğe çıktıklarında kurallara doğru şekilde uyabilmelerini sağlayan kritik bir sınavıdır. Peki, Ehliyet sınavında kaç soru var?

Ehliyet sınavlarına bütün adaylar aynı saatte girmiyor. E-sınav merkezlerinde gerçekleştirilen e-sınavlar Türkiye'nin genelinde farklı saatlerde yapılıyor. Sınav saatini öğrenebilmek için sürücü kursunun sizlere tahsis edeceği sınav giriş belgesinden sınav saatinizi ve e-sınav merkezinizi öğrenebilirsiniz. Peki, Ehliyet sınavında kaç soru var?

EHLİYET SINAVI KAÇ DK, KAÇ SAAT SÜRER?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. Normal teorik sınavlarda sınav süresi 60 dakikadır. Fakat e-sınav'da sınav süresi 45 dakikadır.

  • 12 İlk yardım sorusu
  • 6 Trafik adabı sorusu
  • 23 Trafik sorusu
  • 9 Motor sorusu

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Kimlik Kartı

• Ehliyet Sertifikası – Sürücü Sertifikası

• Öğrenim Belgesi

• Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedelinin vakıf payı ödendiğine dair belge.

• Bir adet biyometrik fotoğraf.

• Kan grubu belgesi

E-SINAV İÇİN BAŞARI SINIR KAÇTIR?

E-sınav'da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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