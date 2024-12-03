Ehliyet sınavlarına bütün adaylar aynı saatte girmiyor. E-sınav merkezlerinde gerçekleştirilen e-sınavlar Türkiye'nin genelinde farklı saatlerde yapılıyor. Sınav saatini öğrenebilmek için sürücü kursunun sizlere tahsis edeceği sınav giriş belgesinden sınav saatinizi ve e-sınav merkezinizi öğrenebilirsiniz. Peki, Ehliyet sınavında kaç soru var?

EHLİYET SINAVI KAÇ DK, KAÇ SAAT SÜRER?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. Normal teorik sınavlarda sınav süresi 60 dakikadır. Fakat e-sınav'da sınav süresi 45 dakikadır.

12 İlk yardım sorusu

6 Trafik adabı sorusu

23 Trafik sorusu

9 Motor sorusu

EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Kimlik Kartı

• Ehliyet Sertifikası – Sürücü Sertifikası

• Öğrenim Belgesi

• Sağlık Raporu

• Sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedelinin vakıf payı ödendiğine dair belge.

• Bir adet biyometrik fotoğraf.

• Kan grubu belgesi

E-SINAV İÇİN BAŞARI SINIR KAÇTIR?

E-sınav'da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.