Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Merkezi sınav gibi aylarca beklemeye gerek yoktur. Eğer kursiyer sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 1 ay içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor. Peki, Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer?

EHLİYET SINAVI NEDİR?

Ehliyet sınavı sürücülerin iyi bir şekilde hazırlanmaları gereken, ileride trafiğe çıktıklarında kurallara doğru şekilde uyabilmelerini sağlayan kritik bir sınavıdır.

EHLİYET SINAVI KAÇ DK, KAÇ SAAT SÜRER?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım , 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir. Normal teorik sınavlarda sınav süresi 60 dakikadır. Fakat e-sınav'da sınav süresi 45 dakikadır.

E-SINAV İÇİN BAŞARI SINIR KAÇTIR?

E-sınav'da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor.