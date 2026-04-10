Ege Özel Onkoloji Merkezi’nden iddialara yanıt

Ege Özel Onkoloji Merkezi, hakkında çıkan iddiaların eski bir çalışanın şantajı olduğunu belirterek hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kurum, tıp etiğinden taviz verilmediğini vurguladı.

İzmir ve Ege Bölgesi'nde 30 yılı aşkın süredir onkoloji alanında faaliyet gösteren Ege Özel Onkoloji Merkezi, son günlerde bazı internet mecralarında yer alan haberlere ilişkin resmi bir basın açıklaması yayımladı.

Kurum yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kasıtlı bir karalama kampanyası olduğu ifade edildi. Sürecin, kurumla ilişiği kesilen eski bir çalışanın haksız menfaat taleplerinin reddedilmesi üzerine başladığı belirtilirken, iddia sahibinin basını bir tehdit aracı olarak kullanarak merkezin itibarını zedelemeye çalıştığı öne sürüldü.

HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ BAŞLATILDI 

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatlarına tam uyum içinde, tıp etiğinden taviz verilmeden hizmet sunulduğunun altı çizilen açıklamada, hastalar üzerinde yersiz endişe yaratma çabalarına müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Şantaj ve iftira girişimlerine boyun eğilmeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun saygınlığını ve dürüst çalışma ilkelerini hedef alan ilgililer ile bu asılsız iddialara alet olan yayın organları hakkında maddi ve manevi tazminat davaları ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli tüm hukuki ve cezai süreçler ivedilikle başlatılmıştır."

Açıklama, Ege Özel Onkoloji Merkezi'nin ileri teknoloji ve uzman kadrosuyla hasta tedavi süreçlerine aynı kararlılıkla devam ettiği mesajıyla son buldu.

