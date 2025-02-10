Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Ege Denizi son depremler! 10 Şubat Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor. Ege Denizi son depremler konusu, özellikle 10 Şubat itibarıyla sıkça araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, "Ege Denizi'nde deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde 10 Şubat günü orta ve hafif şiddette depremler kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Depremleri takip etmek isteyenler, Ege Denizi'nde yaşanan son sarsıntılarla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 10 Şubat'ta Ege Denizi'nde deprem saat kaçta ve hangi bölgede meydana geldi? İşte son depremlere ilişkin detaylar...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede dün saat 22.05'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 10 Şubat Pazartesi günü Ege Denizi'nde deprem olmaya devam ediyor.

Ege Denizi son depremler! 10 Şubat Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Ege Denizi son depremler! 10 Şubat Ege Denizi'nde deprem mi oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
img

Yanardağ püskürmeye başladı
img

40 yıllık tekstil devi iflastan son anda kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.