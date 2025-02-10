Ege Denizi son depremler! 10 Şubat Ege Denizi'nde deprem mi oldu?

Son dakika verilerine göre, Ege Denizi'nde 10 Şubat günü orta ve hafif şiddette depremler kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri ve merkez üsleri, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Depremleri takip etmek isteyenler, Ege Denizi'nde yaşanan son sarsıntılarla ilgili bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 10 Şubat'ta Ege Denizi'nde deprem saat kaçta ve hangi bölgede meydana geldi? İşte son depremlere ilişkin detaylar...

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Bölgede dün saat 22.05'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 10 Şubat Pazartesi günü Ege Denizi'nde deprem olmaya devam ediyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.