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Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Çirkin Kral başta olmak üzere birçok filmin yönetmenliğini üstlenen Yeşilçam'ın efsane ismi Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Güney'in yer aldığı Çirkin Kral dahil 110 filmin yönetmenliğini, 33 filmin de senaristliğini üstlenen efsane sanatçı Yılmaz Atadeniz, 1 haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Yılmaz Atadeniz'in kızı Işık Atadeniz babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada "Babama kovid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" ifadelerini kullandı. Usta yönetmenin cenaze töreni yarın yapılacak ve Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Atadeniz'in vefatının ardından yaşadığı üzüntüyü paylaşan oyuncu Zafer Algöz "Yeşilçam'ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Efsane yönetmen Yılmaz Atadeniz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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