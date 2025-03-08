Efecan Kültür öldü mü? Efecan Kültür neden öldü?

Yemek yeme videolarıyla dikkat çeken ve TikTok'ta 155 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür, sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efecan Kültür öldü mü? Efecan Kültür neden öldü?

EFECAN KÜLTÜR ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yemek yeme videolarıyla tanınan ve TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür'den üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören fenomen isim, hayatını kaybetti.

EFECAN KÜLTÜR NEDEN ÖLDÜ?

Efecan Kültür'ün vefat haberini, yakın arkadaşı Yasin Kirazlı sosyal medya hesabından duyurdu. Kirazlı yaptığı paylaşımda, "Efemizi kaybettik. İlk defa duyuyorsunuz. Şu an şoktayız. Cenazeyi teslim almaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenomenin ani ölümü takipçileri ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada, Kültür'ün anısına birçok taziye mesajı paylaşıldı.

Efecan'ın ölüm sebebi henüz açıklanmadı.