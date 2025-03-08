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Efecan Kültür kimdir? Efecan Kültür kaç kiloydu?

Efecan Kültür kimdir? Efecan Kültür kaç kiloydu?
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Yemek yeme videolarıyla dikkat çeken ve TikTok'ta 155 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür, sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efecan Kültür kimdir? Efecan Kültür kaç kiloydu?

Sosyal medyada yemek yeme videolarıyla tanınan ve TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür, sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Efecan Kültür'ün vefat haberini yakın arkadaşı Yasin Kirazlı sosyal medya hesabından duyurdu. Fenomenin ani ölümü takipçileri ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada, Kültür'ün anısına birçok taziye mesajı paylaşıldı.Efecan Kültür kimdir? Efecan Kültür kaç kiloydu?

EFECAN KÜLTÜR ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada yemek yeme videolarıyla tanınan ve TikTok'ta 155 bin, Instagram'da 12 bin takipçisi bulunan Efecan Kültür'den üzücü haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören fenomen isim, hayatını kaybetti.

Efecan Kültür'ün vefat haberini, yakın arkadaşı Yasin Kirazlı sosyal medya hesabından duyurdu. Kirazlı yaptığı paylaşımda, "Efemizi kaybettik. İlk defa duyuyorsunuz. Şu an şoktayız. Cenazeyi teslim almaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

EFECAN KÜLTÜR KİMDİR?

24 yaşındaki Efecan Kültür'ün TikTok'ta 155 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Kültür, sık sık yemek yediği videolar paylaşıyor ve canlı yayın açarak kamera karşısında yemek yemesiyle tanınıyordu. Geçen aylarda fazla kilo nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hastaneye kaldırılan Efecan Kültür hayatını kaybetti.

Efecan Kültür'ün güncel kilosu hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, sosyal medya paylaşımlarında, özellikle annesini kaybettikten sonra kilo aldığını ifade etmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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