AVM çalışanı kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı! Kabinin altından...

Edirne'de yer alan Erasta AVM'de dün skandal bir olay yaşandı. Hem çalışanları hem de bölge halkını tedirgin eden olayda AVM'de görev yapan bir çalışan, kadınlar tuvaletindeyken kabusu yaşadı.

KADIN TUVALETİNDE FOTOĞRAF SKANDALI

İddiaya göre; çalışan kadınlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden bir kişinin ayaklarının altına doğru cep telefonu uzatarak görüntü almaya çalıştığını fark etti. Büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan kadın, güvenlikten yardım istedi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

Kısa süren kovalamacanın ardından 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı. Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI OLAY YAŞANMIŞ

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine kadınlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.