Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Edip Akbayram neden yoğun bakımda, hastalığı ne?

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Edip Akbayram, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınmasıyla hayranlarını endişelendirdi. Sanat dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, Akbayram'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl? Edip Akbayram'a ne oldu, yaşadığı rahatsızlık nedir? İşte, detaylar…

EDİP AKBAYRAM NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, geçtiğimiz haftalarda evinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. 9 Ocak tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan usta sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde iki ayrı ameliyat geçirdi.

Edip Akbayram

Ameliyatların ardından yoğun bakım sürecine alınan ünlü sanatçının sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.Edip Akbayram'ın tedavi süreci sevenleri tarafından yakından takip edilirken sanatçının ailesi de Edip Akbayram'ın durumu hakkında sık sık bilgi veriyor.

Edip Akbayram'ın kızı