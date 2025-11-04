Eda Ece kimdir, Eda Ece kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Eda Ece, son yıllarda televizyon dünyasında gösterdiği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Özellikle "Yasak Elma" dizisindeki Yıldız Yılmaz karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, hem enerjik tavırları hem de başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Peki Eda Ece kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı? İşte detaylı biyografisi ve merak edilen tüm bilgiler...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Uzunalioğlu, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen İstanbullu olan Eda Ece, çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Üç kız kardeşin en küçüğü olan oyuncu, eğitimine de İstanbul'da başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Eda Ece, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almasa da, sahne sanatlarına olan ilgisi ve enerjik kişiliği onu kısa sürede televizyon dünyasına taşımıştır.

OYUNCULUK KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Eda Ece'nin oyunculuk serüveni 2000'li yılların ortalarında başlamıştır. İlk kez televizyon ekranına Hayat Bilgisi dizisiyle adım atan Eda Ece, küçük rollerle başladığı kariyerinde zamanla başrol oyunculuğuna kadar yükselmiştir.

2008 yılında Bez Bebek dizisinde canlandırdığı karakterle dikkat çekmiş, ardından Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık gibi gençlik ve romantik komedi türündeki yapımlarda rol almıştır. Ancak onu Türkiye genelinde tanınan bir yıldız haline getiren proje, 2018 yılında FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Yasak Elma dizisi olmuştur.

"YASAK ELMA" VE BÜYÜK ÇIKIŞI

Eda Ece'nin kariyerinde bir dönüm noktası olan "Yasak Elma" dizisi, onun oyunculuk yeteneğini geniş kitlelere tanıttı. Dizide Yıldız Yılmaz karakterine hayat veren oyuncu, enerjik, komik ve duygusal yönleriyle izleyicinin gönlünü kazandı.

Yasak Elma, sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde de büyük bir ilgi gördü. Bu sayede Eda Ece, uluslararası platformda da tanınan bir oyuncu haline geldi.

Eda Ece'nin performansı, sosyal medyada sık sık gündem oldu. Canlandırdığı Yıldız karakterinin replikleri, mimikleri ve sahneleri adeta kült haline geldi. Bu başarı, oyuncuya birçok ödül de kazandırdı.

EDA ECE KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Eda Ece 35 yaşındadır. 20 Haziran 1990 doğumlu olan başarılı oyuncu, yaşına rağmen genç enerjisini ve dinamizmini korumakta, kariyerinde emin adımlarla ilerlemektedir.

EDA ECE NERELİ?

Eda Ece aslen İstanbulludur. Ailesi uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. Eğitim hayatını da burada tamamlayan oyuncu, İstanbul'un kültürel çeşitliliğinin kişiliğine büyük katkı sağladığını birçok röportajında dile getirmiştir.

EDA ECE EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Eda Ece, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenmiştir. Çiftin ilişkisi uzun bir süredir magazin dünyasının gözde birliktelikleri arasında yer alıyordu.

İstanbul'da yapılan sade ve şık bir törenle dünyaevine giren Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, sosyal medyada da sık sık paylaşımlarda bulunarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaktadır. Çiftin uyumu ve samimiyeti, hayranlarından tam not almıştır.

SOSYAL SORUMLULUK VE İNSANİ YÖNÜ

Eda Ece yalnızca oyunculuğuyla değil, duyarlı kişiliğiyle de tanınmaktadır. Sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen oyuncu, birçok defa barınaklara yardım kampanyaları düzenlemiş ve sosyal medyada farkındalık yaratmıştır.

Ayrıca çocuklara yönelik eğitim ve sağlık projelerine destek veren Eda Ece, toplumsal konularda da duyarlı bir duruş sergilemektedir. Bu yönüyle hem bir rol model hem de samimi bir halk figürü olarak görülmektedir.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Eda Ece, kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır.

2019 yılında Altın Kelebek En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

"Yasak Elma"daki performansıyla farklı yıllarda En Beğenilen Kadın Oyuncu ve Yılın Kadın Oyuncusu gibi ödüllerle de onurlandırılmıştır.

Başarısını her yıl daha da pekiştiren oyuncu, hem dizi hem sinema alanında üretkenliğini sürdürmektedir.

GELECEK PLANLARI VE PROJELERİ

"Yasak Elma" dizisinin finalinin ardından Eda Ece bir süre dinlenmiş, ardından yeni projeler için görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, hem sinema hem dijital platformlarda yer alacak projeler üzerinde çalışmaktadır. Ece, oyunculuk dışında senaryo yazarlığı ve yapımcılıkla da ilgilendiğini belirtmiştir.

Kendi ifadesiyle "seyirciyi hem güldüren hem düşündüren" projelerde yer almayı hedefleyen Eda Ece, gelecekte komedi ve drama türlerini harmanlayan yapımlarda rol almak istemektedir.

Eda Ece, Türkiye'nin en başarılı, sempatik ve çok yönlü kadın oyuncularından biridir. Güzelliği, enerjisi, doğal oyunculuğu ve samimiyetiyle milyonların sevgisini kazanmıştır. 35 yaşında olmasına rağmen kariyerinde pek çok başarıya imza atan Ece, özel hayatında da mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

Eda Ece, güçlü karakteri ve içten tavırlarıyla sadece bir dizi yıldızı değil, aynı zamanda Türkiye'nin sevilen yüzlerinden biri olmayı başarmıştır.