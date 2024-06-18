ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2024? Araştırılıyor ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, eczaneler açık mı merak ediliyor. Kurban Bayram'ında eczaneler çalışıyor mu sorusu gündeme geliyor. Peki, ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2024? 17-18-19 Haziran Bayramda eczaneler kapalı mı olacak, kaç gün açık olacak?

ECZANELER BAYRAMDA AÇIK MI 2024?

Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma, Cumartesi günleri eczaneler açık olmaktadır. Buna göre eczaneler bayramda kapalıdır.

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı olacaktır. Bayramın ilk günü ve son gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Buna göre nöbetçi eczaneler tercih edilebilir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'de eczaneler yayınlanan son karar gereğince 09.00 - 19.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Bulunduğunuz şehrin eczacılar birliklerini kontrol ederek çalışma saatlerini teyit edebilirsiniz.