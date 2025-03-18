İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir

İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine Özel'den ilk tepki
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine avukatından ilk yorum

Diploması iptal edilen İmamoğlu'nun avukatından ilk açıklama
İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi

Gazze'de ateşkesi bozan İsrail, orduyu bir noktaya yığıyor

Ece Üner neden yok? Ece Üner Halk TV Ana Haber'de yok mu?

Ece Üner neden yok? Ece Üner Halk TV Ana Haber'de yok mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Ece Üner savcılık tarafından ifadeye çağırıldı. Polis eşliğinde adliyeye ifade vermeye götürülen Ece Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." dedi. Ece Üner neden yok? Ece Üner Halk TV Ana Haber'de yok mu?

Gazeteci ve Halk TV spikeri Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi. Polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye götürülen Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

ECE ÜNER HALK TV ANA HABER'DE YOK MU?

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum"ifadelerini kullanmıştı.Ece Üner ise o paylaşıma, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık." şeklinde yorum yapmıştı. Üner'in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun

DEM Parti el yükseltti! Bakırhan'dan ses getirecek Öcalan çağrısı
İstanbul'da şiddetli kar yağışı için saat verildi

İstanbullular dikkat! Şiddetli kar yağışı için saat verildi
CHP'lilerin düzenlediği töreni gören Vali balkona çıkıp tepki gösterdi: Utanmıyor musunuz?

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.