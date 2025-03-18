Ece Üner neden yok? Ece Üner Halk TV Ana Haber'de yok mu?

Gazeteci ve Halk TV spikeri Ece Üner hakkında, X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Savcılık, Üner'in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vererek hazır edilmesini istedi. Polis eşliğinde ifade vermek üzere adliyeye götürülen Ece Üner'den ilk açıklama geldi.

ECE ÜNER HALK TV ANA HABER'DE YOK MU?

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI BAŞINI YAKTI

Geçtiğimiz hafta gazeteci İsmail Saymaz eşi ve çocuğu ile yurt dışına çıkmak isterken pasaportuna el konulmuştu. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum"ifadelerini kullanmıştı.Ece Üner ise o paylaşıma, "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık." şeklinde yorum yapmıştı. Üner'in bu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi.