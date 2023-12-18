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Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı?

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Ünlü isim Ece Ronay hakkındaki merak edilenler gündemde. Ece Ronay'ın son durumu ve tutuklanıp tutuklanmadığı konusu merak konusu oldu. Peki, Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? İşte detaylar...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Ece Ronay'ın son durumu merak konusu oldu. Ece Ronay tutuklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Ece Ronay tutuklandı mı sorgulatılıyor. Peki, Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY SON DURUM NE?

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Özel harekat polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak baskınıyla gözaltına alınan Ronay'la birlikte, Bilir'in işyerini kurşunladığı tespit edilen 5 kişi daha yakalandı. İstanbul ve Kocaeli'nde iki iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ECE RONAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerine ateş açılmasına ilişkin çalışmanın ardından saldırganların kimlik ve adreslerini belirlemişti. Polis ekipleri, 15 Aralık'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonla eski eşinin İstanbul Pendik'teki iş yerinin kurşunlanması olayını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda otomatik silah, tabanca, 58 mermi ve hassas terazi ele geçirilmişti.


Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Ece Ronay 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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