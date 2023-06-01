Şarkıcı Ece Ronay ve eşi Mehmet Bilir boşanma haberleriyle gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Ece Ronay ve Mehmet Bilir ayrılık sebepleri araştırılıyor. Peki, Ece Ronay Mehmet Bilir neden ayrıldı? Ece Ronay boşandı mı? Mehmet Bilir ve Ece Ronay ayrıldı mı? İşte detaylar...

Klip çekiminde bir araya geldiği Mehmet Ali Erbil'den taciz mesajları aldığı gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla adını duyuran şarkıcı ve fenomen Ece Ronay, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ocak ayında2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu. Ünlü fenomen ve eşinin ayrılık sebebi merak konusu oldu. Peki, Ece Ronay Mehmet Bilir neden ayrıldı? Ece Ronay boşandı mı? Mehmet Bilir ve Ece Ronay ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY VE MEHMET BİLİR NEDEN AYRILDI?

Gebze 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı. Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, 'Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum" dedi.

MEHMET BİLİR VE ECE RONAY AYRILIK SEBEBİ NE?

Ece Ronay ve Mehmet Bilir'in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran'ın velayetinin annesi Ece Ronay'da kalacağı öğrenildi. Dün akşam Mehmet Bilir ile bir araya gelerek boşanma davasıyla ilgili konuşan Ece Ronay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "Yazık ya düşünsene benden boşanıyorsun. Allah yardımcın olsun Mehmet kişisi, işin zor. Biraz kafa dinleyeyim seni özlersem yine evleniriz aşko dedim" ifadelerini kullandı.