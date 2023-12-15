Ece Ronay kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ece Ronay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay eşi kim? İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın hayatı araştırılmaktadır. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ece Ronay'ın özel hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Ece Ronay kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Ece Ronay kimdir? Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay eşi kim? Detaylar haberimizde...

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu. Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. gram hesabına "@eceronayofficial" adresinden ulaşabilirsiniz.