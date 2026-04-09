Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok

Sunucu Ece Erken, Görkem Sevindik hakkında çıkan ilişki iddialarıyla ilgili konuştu. Erken, oyuncunun hayatında kimse olmadığını söyledi.

  • Görkem Sevindik, Ece Erken'e hayatında kimsenin olmadığını söyledi.
  • Görkem Sevindik, İsrail'deki gelişmelerle ilgili sosyal medya paylaşımını bilinçli olarak yaptığını açıkladı.
  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Görkem Sevindik'in dizideki karakterine atıfta bulunarak tepki gösterdi.

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Görkem Sevindik hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken, Sevindik hakkında çıkan aşk haberlerini oyuncuya sorduğunu belirtti.

“HAYATINDA KİMSE YOK” AÇIKLAMASI

Ece Erken, Sevindik ile yaptığı konuşmayı şu sözlerle anlattı:

“Bir aşk haberi çıktı. Birlikte at binmeye gittikleri ve çocuğuyla tanıştırdığı yönünde iddialar vardı. Bu haberden sonra Görkem’e sordum. ‘Böyle bir durum var mı?’ dedim. O da ‘Hayatımda kimse yok. Eğer olursa ilk sana söylerim’ dedi.

İSRAİL PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Görkem Sevindik geçtiğimiz günlerde İsrail’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da gündeme gelmişti. Oyuncu, gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamada paylaşımını bilinçli olarak yaptığını söylemiş ve bir baba olarak yaşananlara kayıtsız kalamadığını ifade etmişti.

Sevindik, yaptığı açıklamada gördüğü görüntülerden etkilendiğini belirtmiş ve o dönemde yaptığı değerlendirmede yaşananların kendisini duygusal olarak sarstığını dile getirmişti.

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de Sevindik’in yer aldığı Eşref Rüya dizisindeki karakterine atıfta bulunarak tepki gösterdiği gündeme yansımıştı.

Oyuncuya Türkiye’den farklı kesimlerden destek mesajları gelmişti.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Yorumlar (1)

Güray Dilli:

İyi de bundan bize ne , haber mi bulamadınız..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

