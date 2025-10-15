Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ece Erken filtresiz hali!

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri olan Ece Erken, yıllardır sürdürdüğü sunuculuk ve oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ece Erken'in eşi öldü mü? Ece Erken'in filtresiz hali nasıl? Ece Erken'in hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

ECE ERKEN KİMDİR?

Türkiye televizyon dünyasının en tanınan ve uzun soluklu isimlerinden biri olan Ece Erken, sunuculuk ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettirmiştir. Henüz 12 yaşındayken medya sektörüne adım atan Erken'in ekran serüveni, istikrarlı yükselişiyle dikkat çekmektedir.

Kariyerine ilk olarak Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonu'nda başlayan Ece Erken, kısa sürede yeteneği ve enerjisiyle fark edilmiş, ardından Ankara'da Radyo Vizyon ve Radyo Genç'te görev almıştır. İstanbul'a taşındıktan sonra ise müzik kanallarının öncülerinden Kral TV'de sunuculuk yaparak geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır.

2000 yılında televizyon dizilerine de adım atan Erken, "Nilgün" adlı dizide başrol oynayarak oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştır. Ardından 2002'de "Aşk ve Gurur", 2003'te "Lise Defteri" gibi popüler dizilerde de rol almıştır.

ECE ERKEN KAÇ YAŞINDA?

Ece Erken'in yaşı, onu yakından takip eden birçok kişi tarafından merak ediliyor. Başarılı sunucu, 11 Mayıs 1978 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. Genç yaşta başladığı kariyerine hâlen aktif olarak devam etmesi, ekranlardaki tecrübesini ve birikimini ortaya koymaktadır.

ECE ERKEN NERELİ?

Ece Erken'in memleketi de sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Ünlü sunucu aslen Tekirdağlıdır. Doğduğu yer her ne kadar farklı olsa da ailesinin kökeni Tekirdağ'a dayanmaktadır. Bu yönüyle Trakya kültüründen izler taşıyan Erken, sıcak ve içten tavırlarıyla ekran başındaki izleyicinin gönlünü kazanmıştır.

ECE ERKEN'İN SEVGİLİSİ KİM?

Ece Erken'in özel hayatı da en az kariyeri kadar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Özellikle magazin dünyasında yaptığı açıklamalar ve özel hayatındaki gelişmeler sık sık haber konusu olmaktadır.

2025 yılı itibarıyla Ece Erken'in özel yaşamına dair netleşmiş bir sevgilisi bulunmamaktadır. Ancak daha önce adı pek çok ünlü isimle anılmıştır. Son olarak 2023 yılında şarkıcı Sinan Akçıl ile el ele görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüş, bu birliktelik magazin dünyasında geniş yer bulmuştur. Fakat çiftin ilişkisinin ne kadar sürdüğü ya da hâlâ devam edip etmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır.

ECE ERKEN'İN EŞİ ÖLDÜ MÜ?

Ece Erken'in son eşi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kamuoyunu derinden sarsan bir olayla hayatını kaybetmiştir. 28 Haziran 2021'de dünyaevine giren çift, kısa sürede medyanın ilgi odağı haline gelmişti. Ancak bu mutlu birliktelik ne yazık ki trajik bir şekilde sona erdi.

Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Bakırköy'de bir restoranda gerçekleşen bu saldırı, uzun süre Türkiye gündeminde kaldı. Ece Erken bu süreçte derin bir yas süreci geçirmiş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşmıştır.

Eşinin vefatından sonra uzun bir süre sessizliğe bürünen Erken, zamanla ekranlara ve sosyal yaşama yeniden dönmüştür.

ECE ERKEN FİLTRESİZ HALİ

Sosyal medyanın etkisinin artmasıyla birlikte ünlü isimlerin doğal halleri daha çok merak edilir oldu. Ece Erken de zaman zaman makyajsız ve filtresiz halleriyle gündeme gelmektedir. Özellikle Instagram paylaşımlarında filtre kullanmadan yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından ilgiyle karşılanmakta.

Ece Erken'in filtresiz hali, sosyal medyada doğal güzelliğin temsilcilerinden biri olarak yorumlanmaktadır. Estetik yaptırmadığını ve dış görünüşüne abartıdan uzak şekilde müdahale ettiğini her fırsatta dile getiren Erken, bu yönüyle takipçilerine "doğallık" mesajı vermektedir.

Ayrıca zaman zaman makyajsız halleriyle televizyon programlarında da yer almış, izleyicilerden olumlu geri dönüşler almıştır.