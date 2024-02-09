Ece Erken'in eşi ne zaman öldü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcılıoğlu hangi tarihte öldü?

Ece Erken'in eşi ne zaman öldü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Peki, Ece Erken'in eşi ne zaman öldü? Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcılıoğlu hangi tarihte öldü?

ECE ERKEN'İN EŞİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 23 Mayıs 2022 tarihinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiştir. NN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında saldırının detaylarını anlattı. Olayın mülk satışından kaynaklanan bir soruna dayandığını belirten Uludağ, "Şafak'ı masaya davet ettikleri ve kısa bir konuşmanın ardından masanın altından ateş ettikleri ortaya çıktı. Arbede çıkınca da art arda ateş edip 4 kurşunla öldürmüşler." dedi.