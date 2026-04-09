Ece Dizdar’dan eşiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Şaka için kolunu bile kesebilir

Ece Dizdar’dan eşiyle ilgili dikkat çeken itiraf: Şaka için kolunu bile kesebilir
Oyuncu Ece Dizdar, eşiyle ilişkilerinin nasıl başladığını ve aldığı sıra dışı evlilik teklifini anlattı. Dizdar’ın eşinin karakteriyle ilgili söylediği "Şaka yapmak için kolunu bile kesebilir" sözleri dikkat çekti.

  • Ece Dizdar, eşi Serdar ile ilişkilerinin pandemi döneminde başladığını açıkladı.
  • Ece Dizdar, eşi Serdar'ın şaka yapmak için kolunu bile kesebileceğini ifade etti.
  • Ece Dizdar ve Serdar'ın düğün girişi Erik Dalı oynayarak gerçekleşti ve sosyal medyada yaklaşık 50 milyon kez izlendi.

Ece Dizdar, CNBC-e’de yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk oldu. Sunucu Saba Tümer’in sorularını yanıtlayan oyuncu, eşi Serdar ile ilişkilerinin pandemi döneminde başladığını ve evlilik teklifinin oldukça sıra dışı bir şekilde gerçekleştiğini anlattı.

“PANDEMİDE YAKINLAŞTIK”

Ece Dizdar, eşiyle uzun yıllardır tanıştıklarını ancak ilişkilerinin pandemi döneminde geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır tanışıyorduk ama pandemi döneminde yakınlaştık. Oyuncular Sendikası’nın Zoom toplantılarında yalnızlıklarımızı paylaşıyorduk. Sonra o toplantılar abuk subuk Zoom partilerine dönüştü. Bizi birbirimize bağlayan şey neşe oldu.”

“HEM EVLENMEK İSTEMİYOR HEM TEKLİF EDİYORDU”

Evlilik teklifinin oldukça ilginç olduğunu söyleyen Dizdar, şu sözleri kullandı:

“Serdar şaka yapmak için kolunu bile kesebilir. Bir gün yüzüğü çıkardı. Sonra bana ‘Ben evlenmek istemiyorum’ dedi. Hem evlenmek istemiyor hem de evlenme teklifi ediyordu. Sırf beni elinden kaçırmak istemediği için bu işe girişti. ‘Ben bu kızı bırakamayacağım’ diyerek bana teklif etti. Yani istemeye istemeye evlenme teklifi etti.”

DÜĞÜNE ERİK DALIYLA GİRMİŞLERDİ

Ünlü oyuncu, düğünlerine de farklı bir giriş yaptıklarını belirterek Erik Dalı oynayarak salona girdiklerini söyledi. Dizdar, o anların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ve yaklaşık 50 milyon kez izlendiğini de sözlerine ekledi.

