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Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli?

Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli?
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Ebu Muhammed Colani, Suriye'deki iç savaşın en dikkat çeken figürlerinden biri. 42 yaşındaki lider, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri olarak biliniyor ve radikal geçmişine rağmen son yıllarda daha ılımlı bir lider imajı çizmeye çalışıyor. Peki, Ebu Muhammed Colani kimdir ve Suriye'de Beşar Esad sonrası dönemin olası lider adayları arasında neden öne çıkıyor?

Ebu Muhammed Colani kimdir? Suriye iç savaşının başlangıcından itibaren sahnede olan Ebu Muhammed Colani, 2011'de El Nusra Cephesi'ni kurarak El Kaide'nin Suriye'deki kolunu oluşturdu. Daha sonra HTŞ'nin liderliğini üstlenen Colani, Esad rejimine karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor. Ancak HTŞ'nin El Kaide ile bağlarını koparmasının ardından Colani, uluslararası arenada "ılımlı" bir kimlik sergilemeye çalıştı. Ebu Muhammed Colani'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ebu Muhammed Colani kimdir? Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli?

EBU MUHAMMED COLANI KİMDİR?

Ebu Muhammed Colani, 1982 yılında Şam'ın varlıklı mahallelerinden Mezze'de dünyaya geldi. Gerçek adı Ahmed El Şara olan Colani, çocukluk yıllarında zengin bir ailenin çocuğu olarak konforlu bir hayat sürdü. Ancak 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra cihatçı ideolojiye yöneldiği belirtiliyor. ABD'nin Irak'ı işgalinin ardından savaşmak için bu ülkeye giden Colani, burada El Kaide'ye katıldı ve yıllar içinde örgütte önemli bir pozisyona yükseldi.

Colani, 2011 yılında Suriye'ye dönerek El Nusra Cephesi'ni kurdu. Örgüt, Beşar Esad rejimine karşı savaşan en güçlü gruplardan biri haline geldi. 2016'da El Kaide ile bağlarını koparan Colani'nin liderliğindeki El Nusra Cephesi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adıyla yeniden yapılandı. Bu adım, Colani'nin Batı'nın tepkisini hafifletmek ve daha geniş bir taban kazanmak amacıyla attığı stratejik bir hamle olarak değerlendirildi.

Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli?

HTŞ'nin İdlib üzerindeki hâkimiyeti, Colani'nin askeri ve siyasi gücünü artırdı. 2017'de bölgede rakip grupları birleşmeye zorlayan Colani, İdlib'i fiilen kontrol eden bir lider haline geldi. Bu süreçte HTŞ, Türkiye'nin insani yardımları ve bölgedeki askeri desteği sayesinde gücünü korudu. Halep'teki yeni operasyon ise Colani'nin Suriye'deki etkisini daha da genişletme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Son yıllarda Colani, radikal cihatçı kimliğinden uzaklaşarak daha "devlet adamı" gibi görünmeye çalışıyor. Batı'ya karşı saldırılar düzenleme niyetinin olmadığını ve Alevilere karşı intikam politikası gütmeyeceğini açıklayan Colani, 2021'de verdiği bir röportajda ailesinin Golan Tepeleri'nden göç etmek zorunda kaldığını anlatarak insani bir bağ kurmaya çalıştı. Ancak bu ılımlı imaj, uluslararası çevreler ve uzmanlar tarafından inandırıcı bulunmuyor.

Pragmatik liderlik yaklaşımı, Colani'yi hem yerel hem de uluslararası alanda dikkat çekici bir figür haline getiriyor. Uzmanlar, Colani'nin ideolojik çizgiden ziyade stratejik kazanımlara odaklandığını belirtiyor. Ancak HTŞ'nin geçmişte insan hakları ihlalleri ve rakip gruplara yönelik sert politikaları, Colani'nin liderlik iddialarını gölgeleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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