Ebru Gündeş evleniyor mu? Ebru Gündeş kimle evleniyor?

Magazin gündemine düşen bomba olayın öznesi bu kez Ebru Gündeş. Daha önce 3 evlilik geçiren ve 1 kız çocuğa sahip olan Ebru Gündeş'in aşk hayatı sıkça konuşulan konular arasında yer ediniyor. Son evlendiği kişi olan Rıza Sarraf ile olaylı ayrılan Ebru Gündeş gönlünü kime kaptırdı? Ebru Gündeş evleniyor mu? İşte detaylar.

EBRU GÜNEŞ EVLENİYOR MU?

Sanatçı Ebru Gündeş, şarkılarının yanı sıra aşk hayatı ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Son eşi Rıza Sarraf ile olaylı şekilde ayrılan Ebru Gündeş yeni bir aşk iddiası ile konuşuluyor. Rıza Sarraf ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile evlenmeye hazırlandığı haberi sosyal medyada gündem oldu. Daha önce 2 evlilik geçiren Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ile evlenmeye karar verdiği iddia ediliyor.

EBRU GÜNDEŞ, MURAT ÖZDEMİR İLE NASIL TANIŞTI?

İş insanı Murat Özdemir, Ebru Gündeş ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştı. İkilinin yakında nikah masasına oturmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

EBRU GÜNDEŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

16 yaşında Hamdi Vardar ile evlenen Ebru Gündeş, ikinci ecliliğini 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yaptı. 2010 yılında İran Azerisi iş insanı Rıza Sarraf ile evlenen Ebru Gündeş bu evliliğinden Alara isimli bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Mayıs 2021'de Sarraf'ın kendisini aldattığını iddia eden Ebru Gündeş 11 yıl süren evliliğini noktaladı.