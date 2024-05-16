E-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? E-YÖKDİL sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM E-YÖKDİL sınav yeri öğrenme!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e- Yökdil 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını bildirdi. Peki, E-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? E-YÖKDİL sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM E-YÖKDİL sınav yeri öğrenme!

E-YÖKDİL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 16 Mayıs 2024 tarihindesaat14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresindenT.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.