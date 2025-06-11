Öğrenciler yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını öğrenmek için e-Okul sistemine giriş yaparak notlarını ve belge durumlarını kontrol etmek istiyor. Bu noktada "E-okul ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı hem öğretmenler hem de veliler için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda "Takdir Teşekkür Belgesi nasıl öğrenilir?" sorusu da karne heyecanını yaşayan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, E-okul ne zaman kapanıyor? Takdir Teşekkür Belgesi nasıl öğrenilir?

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacaktır.

TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarına göre otomatik olarak belirlenir:

Teşekkür Belgesi: 70,00 ile 84,99 arasında ortalamaya sahip olan öğrencilere verilir.

Takdir Belgesi: 85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olan öğrenciler alır.

Bu belgeleri öğrenmek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden giriş yaparak "Not Bilgisi" sekmesinden belge alma durumlarını görüntüleyebilirler.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Okul'a giriş yapmak için https://eokul.meb.gov.tr adresine gidebilirsiniz. "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmına T.C. kimlik numarası ve okul numarası girilerek erişim sağlanabilirsiniz.