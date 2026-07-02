Haberler

İzlanda İtalya maçı hangi kanalda, İzlanda İtalya basket maçı nereden izlenir?

İzlanda İtalya maçı hangi kanalda, İzlanda İtalya basket maçı nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolseverler, İzlanda ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Özellikle "İzlanda İtalya maçı hangi kanalda?" ve "İzlanda İtalya basket maçı nereden izlenir?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Karşılaşmanın canlı yayın saati, kanalı ve izleme seçenekleri mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler tarafından merak ediliyor.

 

İzlanda ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek basketbol mücadelesi öncesinde yayın detayları gündemde yer alıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, "İzlanda İtalya basket maçı hangi kanalda?" ve "İzlanda İtalya maçı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte İzlanda-İtalya maçının yayıncı kuruluşu, başlama saati ve canlı izleme bilgileri

İZLANDA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda ile İtalya arasında oynanacak FIBA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

İZLANDA-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği İzlanda-İtalya mücadelesi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

İZLANDA-İTALYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca TRT Spor Yıldız, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

İZLANDA-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki mücadele, 2 Temmuz Perşembe günü İzlanda'da oynanacak. Ev sahibi İzlanda'nın sahasında oynanacak karşılaşmada iki takım da elemelerde kritik bir galibiyet için parkeye çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Diyanet'in Cuma hutbesinde 'Deniz Göktaş' detayı

Cuma hutbesine bile girdi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
İşte İbrahim Tatlıses'in son hali

Hastaneden paylaşıldı! İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

Keşişler yola savruldu! Katliamdan kan donduran görüntüler
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti

Kendi baktığı hayvanlar, sonunu getirdi
Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Venezuela'daki görüntüler dehşet yarattı

Depremin ardından gökyüzü kana büründü! Kıyamet alameti mi
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı