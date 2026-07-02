İzlanda İtalya maçı hangi kanalda, İzlanda İtalya basket maçı nereden izlenir?

İzlanda ile İtalya'yı karşı karşıya getirecek basketbol mücadelesi öncesinde yayın detayları gündemde yer alıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, "İzlanda İtalya basket maçı hangi kanalda?" ve "İzlanda İtalya maçı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte İzlanda-İtalya maçının yayıncı kuruluşu, başlama saati ve canlı izleme bilgileri

İZLANDA-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda ile İtalya arasında oynanacak FIBA Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

İZLANDA-İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği İzlanda-İtalya mücadelesi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

İZLANDA-İTALYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek. Kanal; Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca TRT Spor Yıldız, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın yapıyor.

İZLANDA-İTALYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki mücadele, 2 Temmuz Perşembe günü İzlanda'da oynanacak. Ev sahibi İzlanda'nın sahasında oynanacak karşılaşmada iki takım da elemelerde kritik bir galibiyet için parkeye çıkacak.