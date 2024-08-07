E-devlet kira kontratı nasıl yapılır? Kira sözleşmesi E-devlet üzerinden ne zaman yapılır mı?

E-devlet kira kontratı nasıl yapılacağı ve e-Devlet'in yeni kira sözleşmesi uygulaması ne zaman yürürlüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, e-Devlet Kapısı üzerinden kira kontratı işlemlerini vatandaşların halledebileceklerini açıkladı. Kira sözleşmesi E-devlet üzerinden nasıl yapılır?

E-DEVLET KİRA KONTRATI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların yıl sonuna kadar e-Devlet üzerinden kira kontratı yapmaya başlayabileceklerini söyledi. Açıklamaya göre vatandaşlar 4 ay içinde kira kontratı işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden halledebilecek. KİRA SÖZLEŞMESİ E-DEVLET ÜZERİDEN NE ZAMAN YAPILACAK?

e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. 'Özel sigortalarım' bütünleşik hizmetinin kademeli olarak geliştirilmesi ile kullanıcılar tüm poliçe bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Mobil cüzdan uygulamasının devreye alıyoruz. Kullanıcılar internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verileri kamu hizmetlerinden faydalanırken kullanabilir duruma geleceklerdir. Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Söz konusu çalışma ile yerel yönetimlerin dijital hizmetlerine standart getirilmiş ve belediye hizmetlerinin 12 kategori altında sunulması sağlanmıştır. Bugün e-Devlet Kapısında 494 belediyeye ait 3.981 dijital hizmet sunulmaktadır."