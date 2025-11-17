Haberler

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 17 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 17 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17 Kasım'da e-Devlet platformuna erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, sistem üzerinden hizmet alamama durumuyla karşılaştı. E-devlet ne zaman düzelecek sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 17 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde...

17 Kasım 2025 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye'nin dijital kamu hizmetleri platformu e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen birçok vatandaş erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, sisteme giriş yapamadıkları gerekçesiyle "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet'e neden girilmiyor?" ve "e-Devlet ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme taşıdı.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR?

E-devlet Kapısı'na erişimde yaşanan sorunların en yaygın nedeni, aynı anda çok sayıda kişinin siteye giriş yapmasıdır. 17 Kasım itibarıyla da benzer bir yoğunluk gözlemlendi. Özellikle sosyal yardım başvuruları, tapu ve araç sorgulamaları gibi hizmetlerdeki talep artışı, sistemin kapasitesini zorladı.

Zaman zaman yapılan planlı veya acil bakım çalışmaları sırasında e-Devlet erişimi geçici olarak durabiliyor. Kullanıcılara önceden bilgi verilmemesi, bu durumu bazen "çökme" olarak değerlendirmelerine neden olabiliyor.

Donanım sorunları, veri tabanı hataları veya kimlik doğrulama sistemindeki aksaklıklar da erişimi engelleyebilir. Bu tür teknik problemler genellikle kısa sürede çözülüyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunlarının küçük bir kısmı kullanıcı taraflı olabiliyor. İnternet bağlantısı, tarayıcı önbelleği veya mobil uygulama sürümü gibi etkenler girişte aksaklığa yol açabiliyor. Ancak 17 Kasım'da yaşanan problem, sistem genelinde görüldüğü için merkezî altyapı kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 17 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçmişte benzer sorunlar yaşanmış ve genellikle birkaç saat içinde giderilmişti. 17 Kasım'daki aksaklığın da gün içinde çözülmesi bekleniyor. Yetkililer, teknik ekiplerin 7/24 müdahale ettiğini ve sistemin en kısa sürede normale döneceğini açıkladı.

E-Devlet altyapısında son yıllarda kapasite artırımı çalışmaları sürüyor. Yoğun dönemlerde sistemin daha dayanıklı hâle gelmesi için:

Sunucu kapasitesinin artırılması,

Bulut tabanlı yedek sistemlerin devreye alınması,

Yük dengeleme altyapısının güçlendirilmesi,

Kimlik doğrulama sistemlerinin optimize edilmesi

gibi önlemler planlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde ilerleyen dönemde kullanıcılar, benzer erişim sorunlarıyla daha az karşılaşacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.