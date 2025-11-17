e-Devlet çöktü mü, e- Devlet sorun mu var, neden girilmiyor? 17 Kasım e-devlet ne zaman düzelecek?

17 Kasım 2025 sabah saatlerinden itibaren, Türkiye'nin dijital kamu hizmetleri platformu e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen birçok vatandaş erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, sisteme giriş yapamadıkları gerekçesiyle "e-Devlet çöktü mü?", "e-Devlet'e neden girilmiyor?" ve "e-Devlet ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme taşıdı.

E-DEVLET'E NEDEN GİRİLMİYOR?

E-devlet Kapısı'na erişimde yaşanan sorunların en yaygın nedeni, aynı anda çok sayıda kişinin siteye giriş yapmasıdır. 17 Kasım itibarıyla da benzer bir yoğunluk gözlemlendi. Özellikle sosyal yardım başvuruları, tapu ve araç sorgulamaları gibi hizmetlerdeki talep artışı, sistemin kapasitesini zorladı.

Zaman zaman yapılan planlı veya acil bakım çalışmaları sırasında e-Devlet erişimi geçici olarak durabiliyor. Kullanıcılara önceden bilgi verilmemesi, bu durumu bazen "çökme" olarak değerlendirmelerine neden olabiliyor.

Donanım sorunları, veri tabanı hataları veya kimlik doğrulama sistemindeki aksaklıklar da erişimi engelleyebilir. Bu tür teknik problemler genellikle kısa sürede çözülüyor.

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunlarının küçük bir kısmı kullanıcı taraflı olabiliyor. İnternet bağlantısı, tarayıcı önbelleği veya mobil uygulama sürümü gibi etkenler girişte aksaklığa yol açabiliyor. Ancak 17 Kasım'da yaşanan problem, sistem genelinde görüldüğü için merkezî altyapı kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

E-DEVLET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Geçmişte benzer sorunlar yaşanmış ve genellikle birkaç saat içinde giderilmişti. 17 Kasım'daki aksaklığın da gün içinde çözülmesi bekleniyor. Yetkililer, teknik ekiplerin 7/24 müdahale ettiğini ve sistemin en kısa sürede normale döneceğini açıkladı.

E-Devlet altyapısında son yıllarda kapasite artırımı çalışmaları sürüyor. Yoğun dönemlerde sistemin daha dayanıklı hâle gelmesi için:

Sunucu kapasitesinin artırılması,

Bulut tabanlı yedek sistemlerin devreye alınması,

Yük dengeleme altyapısının güçlendirilmesi,

Kimlik doğrulama sistemlerinin optimize edilmesi

gibi önlemler planlanıyor. Bu çalışmalar sayesinde ilerleyen dönemde kullanıcılar, benzer erişim sorunlarıyla daha az karşılaşacak.