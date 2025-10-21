Haberler

Duygu Sarışın kimdir? Ben Leman dizisinin Şahikası Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Duygu Sarışın kimdir? Ben Leman dizisinin Şahikası Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Duygu Sarışın, "Ben Leman" dizisindeki Şahika karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Sarışın, televizyon ve sinema dünyasında da önemli roller üstlendi. Peki, Duygu Sarışın kimdir? Ben Leman dizisinin Şahikası Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

"Ben Leman" dizisinde Şahika karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Duygu Sarışın, oyunculuk kariyeri ve hayatıyla da dikkat çekiyor. İzmir doğumlu olan Sarışın, genç yaşlardan itibaren sahnelerde ve ekranlarda kendini gösterdi. Peki, Duygu Sarışın kimdir, kaç yaşında ve kariyeri nasıl şekillendi? Merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eğitim hayatına İzmir'de başlamış, lise öğrenimini İzmir Özel Türk Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'ne girmiş, daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak tiyatro deneyimi kazanmıştır.

Televizyon kariyerine 2011 yılında "Cennetin Sırları" dizisiyle adım atan Sarışın, pek çok başarılı yapımda rol almıştır. İçerde, Ufak Tefek Cinayetler, Güneşi Beklerken gibi sevilen dizilerde yer almış, Netflix yapımı Kin dizisinde ise Gülendam karakterini canlandırmıştır.

Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Sarışın, Türkiye-Japonya ortak yapımı "125 Yılın Hikayesi" gibi projelerde yer almıştır.

DUYGU SARIŞIN KAÇ YAŞINDA?

Duygu Sarışın, 24 Ekim 1987 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

DUYGU SARIŞIN NERELİ?

Duygu Sarışın, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir.

DUYGU SARIŞIN'IN KARİYERİ

Duygu Sarışın, oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamış ve zaman içinde hem televizyon hem de sinema projelerinde başarılı roller üstlenmiştir. 2011 yılında "Cennetin Sırları" dizisinde Meltem karakteriyle ilk önemli çıkışını yapmıştır. Ardından "İnadına Yaşamak," "Güneşi Beklerken," "Kaçak Gelinler," "Rengarenk," "İçerde" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi popüler dizilerde farklı karakterlere hayat vermiştir.

2021 yılında Netflix'te yayınlanan "Kin" dizisinde Gülendam rolüyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Sinema alanında da aktif olan Sarışın, 2015 yılında "125 Yılın Hikayesi" ve "Darbe" gibi filmlerde rol alarak kariyerini çeşitlendirmiştir. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak sahne sanatlarında da tecrübe edinmiştir.

