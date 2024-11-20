Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü?

Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Duygu Kiraz kimdir? Detaylar haberimizdedir...

DUYGU KİRAZ ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayata gözlerini yuman genç müzisyenin acı haberini menajerlik şirketi 'Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu.' sözleriyle duyurdu.

DUYGU KİRAZ KİMDİR?

Duygu Kiraz, Türk müziğinin güçlü seslerinden biriydi. Etkileyici sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren genç sanatçı, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Müzikal yeteneklerinin yanı sıra, samimi ve mütevazı tavırlarıyla da tanınan Kiraz, sanat dünyasında sevgiyle anılan bir isim haline geldi.