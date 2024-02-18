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Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında?

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Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Duygu Çakmak'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Duygu Çakmak kimdir? Araştırılmakta. Peki, Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında?

Duygu Çakmak kimdir? Sorusu, Duygu Çakmak hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Duygu Çakmak kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında?

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

Duygu Çakmak, 1995 yılında Kocaeli'nde doğan, İstanbul'da yaşayan genç bir model ve oyuncudur. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Çakmak, ilk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Sakarya Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Çakmak, aynı üniversitenin toplumsal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde pedagojik alanında formasyon almıştır.

Çakmak, Almanca ve İngilizce dillerini iyi derecede bilmektedir. Modellik kariyerine amatörce başlayan ve 2019 yılından itibaren profesyonel olarak devam eden Çakmak, aynı zamanda oyunculuk alanında da kendini geliştirmiştir. Yönetmen Avni Kütükoğlu'ndan oyunculuk dersleri almıştır.

Başarılı bir model olarak Best Model Of Turkey yarışmasına katılan Duygu Çakmak, 2019 yılında finalist olarak Doğ Yüce En İyi Model ödülünü kazanmıştır. 2020 yılında Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey yarışmasında dereceye girmiş ve aynı yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Miss Globe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir. Ayrıca 2021 yılında Lübnan'da düzenlenen Miss Europe yarışmasında üçüncülük elde etmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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