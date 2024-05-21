Dünya siyasetinde uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden liderler

Dünya siyasetinde birçok uçak ve helikopter kazası yaşanmış ve birçok devlet lideri bu tür kazalarda hayatını kaybetmiştir. Örneğin, İsveç Başbakanı Arvid Lidman da bu tür bir kaza sonucunda ölen liderlerden birisidir. 9 Aralık 1936'da Lidman'ı taşıyan uçak, İngiltere'deki Croydon Havalimanı yakınlarında havalandıktan çok kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle düşmüştür. Lidman, bu kazada 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Bu tür kazalar, liderlerin hayatlarını kaybetmesiyle sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de büyük bir etki yaratmıştır.

HAVACILIK KAZALARINDA ÖLEN LİDERLER KİMLER?

Dünya siyasetinde birçok devlet lideri, uçak ve helikopter kazaları sonucunda hayatını kaybetmiştir. İşte bazı örnekler:

Lech Kaczynski (Polonya Cumhurbaşkanı) : 2010 yılında, eşiyle birlikte 96 kişiyi taşıyan uçak, Rusya'nın Belarus sınırına yakın Smolensk kentindeki havaalanı yakınında düşmüştü.

Dag Hammarskjold (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) : 1961 yılında Kuzey Rodezya (bugünkü Zambia) yakınlarında uçağı düşmüş ve Hammarskjold ile birlikte diğer 15 yolcu da hayatını kaybetmişti.

Francisco Sá Carneiro (Portekiz Başbakanı) : 1980 yılında Cessna 421 tipi bir uçakta kaza sonucu öldü.

Omar Torrijos Herrera (Panama Devlet Başkanı) : 1981 yılında DHC-6 Twin Otter tipi uçak Penonomé kenti yakınlarında düşmüş ve Torrijos Herrera da hayatını kaybetmişti.

İbrahim Reisi (İran Cumhurbaşkanı) : 2024 yılında helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Bu sadece birkaç örnek. Tarih boyunca benzer kazalarda hayatını kaybeden diğer liderler ise şu şekilde: