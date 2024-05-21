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Dünya siyasetinde uçak ve helikopter kazalarında hayatını kaybeden liderler

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bu kazada hayatını kaybettiği haberi, İran'ı yasa boğdu. İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, akıllara benzer şekilde ölen devlet liderlerini getirdi.

Dünya siyasetinde birçok uçak ve helikopter kazası yaşanmış ve birçok devlet lideri bu tür kazalarda hayatını kaybetmiştir. Örneğin, İsveç Başbakanı Arvid Lidman da bu tür bir kaza sonucunda ölen liderlerden birisidir. 9 Aralık 1936'da Lidman'ı taşıyan uçak, İngiltere'deki Croydon Havalimanı yakınlarında havalandıktan çok kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle düşmüştür. Lidman, bu kazada 74 yaşında hayatını kaybetmiştir. Bu tür kazalar, liderlerin hayatlarını kaybetmesiyle sadece ulusal değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de büyük bir etki yaratmıştır.

HAVACILIK KAZALARINDA ÖLEN LİDERLER KİMLER?

Dünya siyasetinde birçok devlet lideri, uçak ve helikopter kazaları sonucunda hayatını kaybetmiştir. İşte bazı örnekler:

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

Lech Kaczynski (Polonya Cumhurbaşkanı) : 2010 yılında, eşiyle birlikte 96 kişiyi taşıyan uçak, Rusya'nın Belarus sınırına yakın Smolensk kentindeki havaalanı yakınında düşmüştü.

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

Dag Hammarskjold (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) : 1961 yılında Kuzey Rodezya (bugünkü Zambia) yakınlarında uçağı düşmüş ve Hammarskjold ile birlikte diğer 15 yolcu da hayatını kaybetmişti.

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

Francisco Sá Carneiro (Portekiz Başbakanı) : 1980 yılında Cessna 421 tipi bir uçakta kaza sonucu öldü.

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

Omar Torrijos Herrera (Panama Devlet Başkanı) : 1981 yılında DHC-6 Twin Otter tipi uçak Penonomé kenti yakınlarında düşmüş ve Torrijos Herrera da hayatını kaybetmişti.

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

İbrahim Reisi (İran Cumhurbaşkanı) : 2024 yılında helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Bu sadece birkaç örnek. Tarih boyunca benzer kazalarda hayatını kaybeden diğer liderler ise şu şekilde:

Dünya Siyasetinde Uçak ve Helikopter Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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