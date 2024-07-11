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Dünya Güzellerim Tatilde 2. Bölüm izle | Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?

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'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor.

Her hafta görevlerin dağıtılacağı Dünya Güzellerim Tatilde'de bölüm sonunda verilecek puanlar ile bir sonraki haftanın otel müdürü belli oluyor. Tanıtımda ekrana gelen renkli görüntüler çok eğlenceli bir bölümün sinyallerini veriyor. Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE KONUSU NE?

' Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor. Her hafta görevlerin dağıtılacağı Dünya Güzellerim Tatilde'de bölüm sonunda verilecek puanlar ile bir sonraki haftanın otel müdürü belli oluyor.

DÜNYA GÜZELLERİM 2. BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)

Dünya Güzellerim Tatilde 2. Bölüm izle | Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA GÜZELLERİM HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

'Dünya Güzellerim Tatilde' yeni bölümüyle 11 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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