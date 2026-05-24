Dünya CHP'deki krizi yakından takip ediyor, acil koduyla duyuruldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesi ve tahliye gerilimi, dünya basınının da en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Mahkeme kararı doğrultusunda genel merkez binasının boşaltılması ve ardından yaşanan arbede, uluslararası haber ajansları ve yayın kuruluşları tarafından "acil" koduyla geçildi.

REUTERS: BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLEREK ZORLA GİRİLDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, Ankara'daki gelişmeleri abonelerine şu ifadelerle duyurdu:

"Türk çevik kuvvet polisi, görevden alınan yönetimi tahliye etmek için ana muhalefet partisinin genel merkezine biber gazıyla müdahale ederek zorla girdi. Bu gelişme, Türkiye demokrasisinin merkezindeki krizi daha da derinleştirdi."

Haberde, partinin ana binasında yaşanan arbedenin görüntüleri paylaşılarak, ana muhalefet partisi içindeki liderlik mücadelesinin kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle yeni bir evreye taşındığı vurgulandı.

BBC NEWS: TÜRK POLİSİ MUHALEFET OFİSLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ

İngiliz yayın kuruluşu BBC News ise gelişmeleri manşetten vererek Türkiye'deki siyasi tırmanışa dikkat çekti: “Liderleri görevden alındıktan sonra Türk polisi muhalefet ofislerine baskın düzenledi.”

BBC, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından genel merkezde iki yönetim arasında yaşanan meşruiyet tartışmasını ve polis müdahalesinin ardından Özgür Özel ile ekibinin TBMM'ye doğru yürüyüşe geçtiğini aktardı.

Dünya genelinde geniş yankı uyandıran haberlerde, ana muhalefet partisinde yaşanan bu durumun Türkiye'nin iç siyasi dengelerini ve genel siyasi istikrarı nasıl etkileyeceğinin yakından izlendiği belirtildi.