Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Bu nedenle ertesi gün birçok kişi tarafından araştırmalar internet üzerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

DÜN NEREDE DEPREM OLDU?

Dün akşam Malatya'da meydana gelen 5.2'lik depremin ardından gece yarısı da Adana sallandı. Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 01.01'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece yarısı korkutan deprem, yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı Saimbeyli dahil diğer ilçelerde de hissedildi. akşam üzeri de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.