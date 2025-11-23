Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Sinop'ta bir berber dükkanına giren saldırgan iş yeri sahibine silahla peş peşe ateş etti. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bacaklarından vurulan berberin kanlar içerisinde yere yığıldığı ve kemerini çıkarıp turnike yaptığı anlar yer aldı.
- Sinop'ta bir berber dükkanına giren şahıs, iş yeri sahibine silahla ateş ederek ayaklarından yaralanmasına neden oldu.
- Yaralı berber, kemerini çıkararak bacaklarına turnike uyguladı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı ve saldırganın dükkana girip ateş ettiği görüntülerde net olarak izlendi.
Sinop'ta bir berber dükkanına giren şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibine silahla art arda ateş etti. Saldırı sonucunda ayaklarından yaralanan berber, olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken kendi imkanlarıyla kemerini çıkararak bacaklarına turnike uyguladı. Yaralı berber, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Berberdeki dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; saldırganın dükkana girdikten sonra müşterisinin saçını kesen berbere doğru silahını doğrultup arka arkaya ateş ettiği, berberin can havliyle müşterisinin arkasına sığınmaya çalıştığı ve vurulduktan sonra yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.