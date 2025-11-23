Haberler

Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Dükkana girip berbere kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Güncelleme:
Sinop'ta bir berber dükkanına giren saldırgan iş yeri sahibine silahla peş peşe ateş etti. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bacaklarından vurulan berberin kanlar içerisinde yere yığıldığı ve kemerini çıkarıp turnike yaptığı anlar yer aldı.

  • Sinop'ta bir berber dükkanına giren şahıs, iş yeri sahibine silahla ateş ederek ayaklarından yaralanmasına neden oldu.
  • Yaralı berber, kemerini çıkararak bacaklarına turnike uyguladı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırı anları, güvenlik kamerasına yansıdı ve saldırganın dükkana girip ateş ettiği görüntülerde net olarak izlendi.

Sinop'ta bir berber dükkanına giren şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibine silahla art arda ateş etti. Saldırı sonucunda ayaklarından yaralanan berber, olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken kendi imkanlarıyla kemerini çıkararak bacaklarına turnike uyguladı. Yaralı berber, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Berberdeki dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Berkemal'de yer alan görüntülerde; saldırganın dükkana girdikten sonra müşterisinin saçını kesen berbere doğru silahını doğrultup arka arkaya ateş ettiği, berberin can havliyle müşterisinin arkasına sığınmaya çalıştığı ve vurulduktan sonra yere düştüğü anlar net bir şekilde görülüyor.

Haber YorumlarıBy lion:

sebeb ne kimse kimseyi durduk yere vurmaz.

Haber YorumlarıSam Fisher:

Bi daha dusun bence. Daha dun sıgara ıcmek ıcin dükkanın kapısına cıkan kıza tecavuze yeltenen sapık haberı okumadık mı abi. Hepimiz korkmuyomuyuz trafık magandası karşımıza cıkarda bızı bıcaklar evlatlarımız babasız kalır dıye.sokakta 15 yasındaki cocuk edeosızlık yaptıgında sana tornavida saplar diye sesını cıkarabiliyor musun. Hadi bi delıkanlılık yaptın şikayet ettın ertesi gün tekrar bu şahıs karsına çıkmıyormu . Hadı cıkmdı diyelim ailesinın akrabasının tehdıtlerıne maruz kalmıyormusun

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Adalet çok geç yada hiç olmayınca böyle şeyler oluyor. Bazen adamın canına tak ettiriyorlar Mahkemeye gitsen ispat edemiyorsun hadi ettin yıllarca duruşmalara git gel bir sürü para harca sürün dava açtığına da açacağına da pişman oluyorsun .Adalet bu kadar zor ve geç olmamalı

Haber YorumlarıEyüp Aynali:

Müşteriyide kalkan yapıyo kendine demek ki tam satıcı, baya gevşek biri.......

