Haberler

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de Muammer ile Tuğba Akçümen çiftinin düğününde takı töreninde ilginç anlar yaşandı. Düğüne katılan davetlilerden biri takı olarak damada yavru kangal köpeği hediye etti. Damat, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım" dedi.

  • Denizli'de düzenlenen bir düğünde, damada yavru kangal köpeği hediye edildi.
  • Damat Muammer Akçümen, arkadaşının düğünde kangal köpeği getireceğini söylediğini ancak inanmadığını ifade etti.
  • Gelin Tuğba Akçümen, yavru köpeği görünce şaşırdığını ve düğünün daha anlamlı hale geldiğini söyledi.

Denizli'de Çivril Belediyesi Spor Kulübü'nde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Muammer ile Tuğba Akçümen çifti, bir düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

DAMADA YAVRU KANGAL TAKTI

Düğüne katılan davetlilerden Süleyman Gültekin (35), damada yavru kangal köpeği hediye etti. Hediye karşısında şaşıran çift, bir süre yavru köpeği sevdi.

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen davetliler de fotoğraf çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Damat Akçümen, yaptığı açıklamada, düğünde takı merasimine geçildiği sırada yavru köpeği görünce çok şaşırdığını söyledi.

"SÖYLEMİŞTİ AMA İNANMAMIŞTIM"

Daha önce arkadaşıyla bu konunun konuşulduğunu ancak kendisinin buna inanmadığını kaydeden Akçümen, "Düğünümde çok sevdiğim kangal köpeğini getireceğini söylemişti. Tabii ben kendisine inanmamıştım. Sonrasında takı sırasında güzel bir şarkıyla elinde köpekle içeriye girdi. Herkes çok şaşırdı." diye konuştu.

Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Gelin Tuğba Akçümen de yavru köpeği görünce çok şaşırdığını ancak düğünün bu şekilde daha anlamlı hale geldiğini dile getirdi.

Gültekin ise arkadaşının bu cins köpeklere ilgisinin olduğu için bu şekilde bir düğün hediyesi vermeyi tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 315 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara Murat:

Güzel bir hediye. Damadın davarı yoksa çoban köpeğini napacak ulaa....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü şarkıcıdan ilginç adım! Parayı verene özel içerik paylaşacak
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı 'savaş' mesajı

Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
'Dua' tartışması büyüyor! Cübbeli Ahmet, Ersin Tatar görüşmesinin görüntülerini paylaştı

Tatar'ı zora sokacak görüntüler! Cübbeli konuşmanın kaydını paylaştı
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı

Türkiye'nin yanı başında 40 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
title