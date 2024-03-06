DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET nerede çekildi? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne?

Dün akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan "Düğün Dernek 2: Sünnet" filmi, konusuyla gülme garantili bir seyir sundu. Başrollerde yer alan oyuncuların performansı ve filmdeki yerel tatlar, izleyicilere unutulmaz bir seyir deneyimi vadederken, sünnet geleneğine özgü detaylar da dikkat çekiyor. Dün akşam ekrana gelen film araştırılıyor. Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim ve konusu ne? İşte ayrıntılar...

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET KONUSU NE?

İlk filmin heyecanıyla beklenen sünnet serüveni, İsmail'in torunu Matias'ın sünnetiyle devam ediyor. Ancak Letonyalı ailenin direnişiyle karşı karşıya olan ekip, sünneti gerçekleştirmek için gizli bir plan yapmak zorundadır. Matias'ı Sivas'a getirip, gizlice sünnet ettirmek için kolları sıvayan ekip, komik ve heyecan dolu maceralara atılır. Matias'ın sünnetini gerçekleştirmek için ekip, bir araya gelir ve türlü taktikler geliştirir. Ancak beklenmedik engellerle karşılaşırken, Tüpçü Fikret'in Leyla'ya duygularını açma çabaları da hikayeye renk katar. Sünnetin telaşıyla birlikte, Fikret'in aşkını ilan etme macerası da izleyicileri güldürüyor.

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

"Düğün Dernek 2: Sünnet" filminin çekimleri, sadece İstanbul'da değil, aynı zamanda Sivas ve Erzincan gibi Anadolu'nun diğer şehirlerinde de gerçekleştirilmişti. Bu farklı coğrafyalardaki çekimler, filmin zengin ve renkli atmosferine katkı sağlamış, izleyicilere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin kültürel ve doğal güzelliklerini gösterme fırsatı sunmuştu.

"Düğün Dernek Sünnet" filmindeki oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla