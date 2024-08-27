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Düğüm Salonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğüm Salonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğüm Salonu konusu, özeti ve Düğüm Salonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğüm Salonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğüm Salonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğüm Salonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğüm Salonu konusu nedir, Düğüm Salonu oyuncuları kimler ve Düğüm Salonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Seneler önce tanışıp âşık olmuş Serkan ve Hülya bir nikâh salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu / Rolü

Şahin Irmak Serkan Tekin

İrem Sak Hülya Esen

Gonca Vuslateri Buse Güler

Emre Karayel Tarık Parlak

Onur Buldu Oğuz

Duygu Yetiş Nermin

Salih Kalyon Cemil Tekin

Bilge Şen Züleyha Tekin

Nilgün Belgün Muazzez Güler

Hakan Akın Levent Güler

Ayşenil Şamlıoğlu Nebahat Parlak

Gazanfer Ündüz Kenan Parlak

Beyti Engin Davut

Toprak Sağlam Müjde

Güneş Hayat Füsun Esen

Murat Karasu Yaşar Esen

Hakan Bulut Düğün Fotoğrafçısı İso

Evren Duyal Ayten Tekin

Burcu Altın Cansu

Doğancan Sarıkaya Osman Parlak

Hayko Cepkin Kendisi

Osman Demir
Osman Demir
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