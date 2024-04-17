DUBAİ VİZE İSTİYOR MU? Türkiye'den Dubai'ye seyahat edecek bir kişi vize almak zorunda mı?

Ülkemizden yurtdışına seyahat edecek olan kişiler arasında en çok araştırılan konulardan biri vize başvurularıdır. Özellikle Dubai gibi popüler turistik ve iş seyahati destinasyonlarına seyahat edecek kişiler, vize gereksinimlerini önceden araştırırlar. DUBAİ VİZE İSTİYOR MU? Türkiye'den Dubai'ye seyahat edecek bir kişi vize almak zorunda mı? İşte ayrıntılar.

DUBAİ İÇİN VİZE GEREKİYOR MU?

Türkiye Cumhuriyeti Umuma Mahsus Bordo Pasaportuna sahip olanlar, Dubai'ye seyahat etmek için Dubai vizesi almak zorundadır. Dubai Vatandaşlık ve İkamet Bölümü Ofisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vize yönetmeliğine göre bu kuralı uygulamaktadır. Dolayısıyla, Türk vatandaşlarının Dubai'ye seyahat etmeyi planladıklarında, Bordo Pasaport sahibi olmaları durumunda vize almak zorunludur. Bu prosedür, Dubai'ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının seyahat öncesi yapmaları gereken önemli adımlardan biridir.

Bunlar ile birlikte diğer pasaportlara sahip kişiler vize almadan Dubai ülkesine vizesiz girebilmektedir. Bu pasaportlar Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaportlardır. Bu pasaportlara sahip olan kişiler 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vize almadan Dubai'ye gidebilmektedir.