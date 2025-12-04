Haberler

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sözcü TV'de 14 kişinin işten çıkarılmasıyla başlayan ve yönetim kadrosunda köklü değişikliklerle devam eden süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Duayen gazeteci Uğur Dündar, 2012 yılından bu yana yazdığı Sözcü Gazetesi ile yollarının ayrıldığını, "Bana hiç kimse 'git' demedi ama ben bugün Sözcü Gazetesi ve Sözcü TV'den ayrılıyorum" ifadeleriyle duyurdu. Dündar'ın Halk TV ile anlaştığı öğrenildi.

Sözcü Tv'de Özgür Çakmakçı, Hakan Durmuş, Emel Okaygün ve Dora Mengüç dahil 14 kişinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasının ardından kanalın yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi. Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz Gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu. İpek Özbey Genel Yayın Yönetmeni oldu, kanalın genel müdürlüğüne ise Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirildi. İşten çıkarma dalgası eleştirilere neden olurken konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

UĞUR DÜNDAR SÖZCÜ'DEN AYRILDI

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın bugünkü son yazısı Sözcü'de yayımlandı. 13 yılda binlerce yazısının Sözcü'de yayımlandığını ifade eden Dündar 'yolun sonuna geldik' ifadelerini kullandı. Kimsenin kendisine 'git' demediğinin altını çizen duayen gazeteci, ayrılığını "Bugün Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den ayrılıyorum' ifadeleriyle duyurdu.

VEDA YAZISI

Duayen gazetecinin Sözcü'deki son yazısı şu şekilde oldu:

"Veda...

SÖZCÜ Gazetesi'nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ'den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse "git" demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV'den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uğur Dündar"

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yakın arkadaşı Sanatçı Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını yazdı. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıender türk :

güle güle , seni severdim taki yılmaz özdil ile yaptığın o saçma kompleksli tartışmandan sonra , bu saate kadar öğrenmediysen söyleyeyim , kimsenin yeri doldurulmaz değildir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Kilosu 175 liradan, günde 600 kilo satıyor! Havaların soğumasıyla yıldızı parladı

Kilosu 175 TL'den, 600 kilo satıyor! Soğuk havada yıldızı parladı
Terör örgütünden Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu

Türkiye'ye küstah suçlama! Gözdağı verip utanmadan bir de şart koştu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu

Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
Inter güle oynaya çeyrek finale çıktı

Yok böyle maç! Rakibi resmen sahadan sildiler
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri

7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız

Bahçeli'den çok tartışılan görüntüye sert tepki: Seyirci kalmayız
Aylardır ortalıkta yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı

Aylardır gözlerden uzak olan Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı
'Kitap okumak cahilliktir' diyen sahaf herkesi kandırmış! Gerçek çok başka çıktı

"Kitap okumak cahilliktir" diyen sahaf herkesi kandırmış
Nereden nereye! Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor

Bir zamanlar güvenlikti şimdi 100 bin liralık mont giyiyor
Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı

Vatandaştan haklı isyan! Kapıya bakınca gözlerine inanamadı
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.