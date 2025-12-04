Duayen gazeteci Uğur Dündar Sözcü'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Sözcü Tv'de Özgür Çakmakçı, Hakan Durmuş, Emel Okaygün ve Dora Mengüç dahil 14 kişinin gerekçe gösterilmeden işten çıkarılmasının ardından kanalın yönetim kadrosunda önemli değişikliklere gidildi. Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz Gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu. İpek Özbey Genel Yayın Yönetmeni oldu, kanalın genel müdürlüğüne ise Sözcü Gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk getirildi. İşten çıkarma dalgası eleştirilere neden olurken konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

UĞUR DÜNDAR SÖZCÜ'DEN AYRILDI

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın bugünkü son yazısı Sözcü'de yayımlandı. 13 yılda binlerce yazısının Sözcü'de yayımlandığını ifade eden Dündar 'yolun sonuna geldik' ifadelerini kullandı. Kimsenin kendisine 'git' demediğinin altını çizen duayen gazeteci, ayrılığını "Bugün Sözcü gazetesi ve Sözcü TV'den ayrılıyorum' ifadeleriyle duyurdu.

VEDA YAZISI

Duayen gazetecinin Sözcü'deki son yazısı şu şekilde oldu:

"Veda...

SÖZCÜ Gazetesi'nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editöryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ'den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse "git" demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV'den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle...

Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uğur Dündar"

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Yakın arkadaşı Sanatçı Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın Halk TV ile anlaştığını yazdı. Gezen, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde "Benden duymuş olmayın ama Uğur, Halk TV ile anlaştı. Gazete Halk da çıkıyor. Orada yükü daha ağır olacak" ifadelerini kullandı.