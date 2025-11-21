Haberler

Dr. Senai Demirci: Psikolojik esneklik özdeğer ve özşefkatle başlar

Yazar ve psikoterapist Dr. Senai Demirci, Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu İyilik İyileştirir programına konuk oldu. Demirci, iman, güven, psikoloji ve kutsal metinlerin insan ruhuna etkisi üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İyilik İyileştirir programının bu haftaki konuğu yazar ve psikoterapist Dr. Senai Demirci oldu. İnsanların inanç yolculuğu, psikolojik esneklik ve güven duygusunun hayatımızdaki önemi üzerine derinlikli değerlendirmelerde bulunan Demirci, program boyunca dikkat çekici ifadeler kullandı.

"PEDAL ÇEVİREN DÜŞEBİLİR; İMAN YOLCULUĞU HİÇBİR ZAMAN TAMAMLANMAZ"

Demirci, insanın yaşam yolculuğunu bisiklet metaforuyla anlatarak "Pedal çeviren ara sıra düşebilir, kayabilir, yoldan çıkabilir" dedi. İman sürecinin tamamlanan bir çizgi olmadığını vurgulayan Demirci, "Dünyada 'Tamam ben artık iman ettim' dediğimiz bir nokta olmayacak" ifadelerini kullanarak inanç halinin sürekli yenilenen bir emek ve farkındalık gerektirdiğini söyledi.

"İNANMAK AYRI, GÜVENİLİR OLMAK AYRI BİR MERTEBE"

Demirci, güven kavramına özel bir vurgu yaptı. "Tanrı'ya inanan adam olmakta sorun yok; Tanrı'nın inandığı adam olmak mesele" diyen Demirci, kutsal metinlerde geçen "Amenu" ve "Mümin" ifadelerinin yalnızca inanmayı değil, güvenmeyi ve güvenilir olmayı işaret ettiğini belirtti. Psikolojinin temel konularının da bu güvenmek ve güvenilir olmak başlıkları altında toplanabileceğini ifade eden Demirci, ruh sağlığının temellerinden birinin ilişkisel güven olduğunu dile getirdi.

"PSİKOLOJİK ESNEKLİK ÖZDEĞER VE ÖZŞEFKATLE BAŞLAR"

Programda psikolojik dayanıklılık ve esneklik üzerine de konuşan Demirci, "Psikolojik esneklik dediğimiz şey, özdeğer ve öz şefkattir" diyerek kişinin kendine karşı merhametli olmasının iyileşmede önemli rol oynadığını söyledi. Kutsal metinlerin insan psikolojisiyle ilişkisine değinen Demirci, "Biz Kur'an'ı doğru okusaydık, bağlanmaları çok daha önce keşfederdik" diyerek modern psikolojinin temel kavramlarının aslında çok eski metinlerde de yer aldığını vurguladı.

