Dörtyol’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

Dörtyol Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı projeler sergilendi. Bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bilim fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler büyük beğeni topladı. Farklı alanlarda hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere öğrencilerin bilimsel bakış açısını ve üretkenliğini yakından görme fırsatı sundu. Fuarda yer alan projelerin hem eğitim hem de günlük yaşam açısından dikkat çekici fikirler içerdiği gözlendi.

Açılış programına katılan Cemalettin Ceylan da stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin emek vererek hazırladığı çalışmaları inceleyen Ceylan, başarılı projelerden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

BİLİMSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Etkinliğin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi ve araştırmaya yönlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Öğrencilerin proje hazırlama süreçlerinde ekip çalışması, problem çözme ve sunum becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu belirtildi.

Yetkililer, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmayı amaçladığını vurgularken, bu tür etkinliklerin geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi. Fuara katılan vatandaşlar ise öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun