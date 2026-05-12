Haberler

Dörtyol’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

Dörtyol’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi görürken, etkinliğin bilimsel farkındalık ve üretkenliğe katkı sağlaması hedefleniyor.

Dörtyol Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin hazırladığı birbirinden farklı projeler sergilendi. Bilimsel düşünceyi teşvik etmek ve öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bilim fuarında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler büyük beğeni topladı. Farklı alanlarda hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere öğrencilerin bilimsel bakış açısını ve üretkenliğini yakından görme fırsatı sundu. Fuarda yer alan projelerin hem eğitim hem de günlük yaşam açısından dikkat çekici fikirler içerdiği gözlendi.

Açılış programına katılan Cemalettin Ceylan da stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin emek vererek hazırladığı çalışmaları inceleyen Ceylan, başarılı projelerden dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

BİLİMSEL GELİŞİME KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Etkinliğin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi ve araştırmaya yönlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. Öğrencilerin proje hazırlama süreçlerinde ekip çalışması, problem çözme ve sunum becerilerini geliştirme fırsatı bulduğu belirtildi.

Yetkililer, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artırmayı amaçladığını vurgularken, bu tür etkinliklerin geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi. Fuara katılan vatandaşlar ise öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gurur verici olduğunu ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

Yolun sonu geldi! Kellesini istiyorlar
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep