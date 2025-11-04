Haberler

Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar

Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar Haber Videosunu İzle
Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir dönerci dükkanı, siparişleri yapay zekayla almaya başladı. Dükkana gelen müşteriler, masalarındaki yapay zeka yüklü kutuyla konuşarak siparişlerini verebiliyor.

  • İzmir'de bir dönerci işletmesi, müşterilerin yapay zeka yüklü bir kutu aracılığıyla sipariş verebildiği bir sistem uyguluyor.
  • Sistem, garson ihtiyacının bir kısmını otomasyona devrediyor.
  • Müşteriler, istedikleri ürünleri ve detayları yapay zeka asistanına anlatarak siparişlerini iletiyor.

İzmir'de bir dönerci işletmesi, sipariş alma sürecinde teknoloji devrimine öncülük etti.

DÖNERCİDE YAPAY ZEKAYLA SİPARİŞ ALINIYOR

Artık müşteriler, dükkana geldiklerinde masalarına yerleştirilmiş yapay zeka yüklü özel bir kutu ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerini verebiliyorlar.

Bu sistem sayesinde, garsonlara olan ihtiyacın bir kısmının otomasyona devredilmesi bekleniyor. Müşteriler, istedikleri ürünleri ve detayları yapay zeka asistanına anlatarak siparişlerini net bir şekilde iletiyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Okan Buruk galibiyetin anahtarını açıkladı

3 puanın anahtarını açıkladı: Bu bize zaferi getirir
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest

Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fener'den Beşiktaş'a büyük jest
Kömürleri indirirken yüzüne demir saplandı

Bahçede çalışırken, yüzünde ömür boyu taşıyacağı iz bıraktı
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.