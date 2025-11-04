Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar
İzmir'de bir dönerci dükkanı, siparişleri yapay zekayla almaya başladı. Dükkana gelen müşteriler, masalarındaki yapay zeka yüklü kutuyla konuşarak siparişlerini verebiliyor.
- İzmir'de bir dönerci işletmesi, müşterilerin yapay zeka yüklü bir kutu aracılığıyla sipariş verebildiği bir sistem uyguluyor.
- Sistem, garson ihtiyacının bir kısmını otomasyona devrediyor.
- Müşteriler, istedikleri ürünleri ve detayları yapay zeka asistanına anlatarak siparişlerini iletiyor.
İzmir'de bir dönerci işletmesi, sipariş alma sürecinde teknoloji devrimine öncülük etti.
DÖNERCİDE YAPAY ZEKAYLA SİPARİŞ ALINIYOR
Artık müşteriler, dükkana geldiklerinde masalarına yerleştirilmiş yapay zeka yüklü özel bir kutu ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerini verebiliyorlar.
Bu sistem sayesinde, garsonlara olan ihtiyacın bir kısmının otomasyona devredilmesi bekleniyor. Müşteriler, istedikleri ürünleri ve detayları yapay zeka asistanına anlatarak siparişlerini net bir şekilde iletiyor.
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji