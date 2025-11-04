Döner siparişlerini bu kutuya söyleyerek veriyorlar

İzmir'de bir dönerci işletmesi, sipariş alma sürecinde teknoloji devrimine öncülük etti.

DÖNERCİDE YAPAY ZEKAYLA SİPARİŞ ALINIYOR

Artık müşteriler, dükkana geldiklerinde masalarına yerleştirilmiş yapay zeka yüklü özel bir kutu ile doğrudan iletişim kurarak siparişlerini verebiliyorlar.

Bu sistem sayesinde, garsonlara olan ihtiyacın bir kısmının otomasyona devredilmesi bekleniyor. Müşteriler, istedikleri ürünleri ve detayları yapay zeka asistanına anlatarak siparişlerini net bir şekilde iletiyor.