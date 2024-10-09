Tarım ve Orman Bakanlığı, yakın zamanda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımlayarak Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu duyurdu. Bu açıklama, gıda güvenliği konusunda kamuoyunda büyük bir endişe yarattı. Birçok kişi domuz eti kullanan firmanın adını merak ediyor. Peki, Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? Detaylar haberimizde...

DOMUZ ETİ ÇIKAN KÖFTECİ KİM?

Bakanlık, genelde denetimlerde uygunsuz ürün tespit edilen firmaları internet sitesinde yayımlıyor. Ancak iddialara göre, bu köfte zinciri mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi ve böylece firmanın ismi kamuoyuna duyurulmadı. Domuz eti skandalı, sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

ÜNLÜ KÖFTECİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Haberler.com olarak telefonla aradığımız firma yetkililerinden söz konusu iddiaya ilişkin izahat istedik. Ancak firma yetkilileri, tarafımıza dönüş yapılacağını söyleyerek telefonu kapatmayı tercih etti. Aradan saatler geçmesine rağmen söz konusu firmadan haber merkezimize henüz sözlü ya da yazılı bir izahat yapılmadı.