Domestos İsrail malı mı? Domestos hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Domestos İsrail malı mı? Domestos hangi ülkenin, kimin markası?

Domestos İsrail malı mı? Domestos hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Domestos markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Domestos İsrail malı mı? Domestos hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

DOMESTOS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Domestos, ürünlerinde çamaşır suyu (sodyum hipoklorit, NaOCl) içeren ve Unilever tarafından üretilen bir ev temizliği markasıdır.

Tarihçe

Domestos ilk kez 1929 yılında, İngiltere'nin kuzeydoğusunda yaşayan endüstriyel kimyager Wilfred Handley tarafından üretilmiştir ve kapı kapı gezen satışçılar tarafından müşterilerin getirdikleri seramik kavanozlara doldurularak satılmaya başlanmıştır. 1961'de şirket Unilever'in[2] bünyesine dahil olmuştur.

Domestos Hindistan'da ve Filipinler'de Domex markası ile bilinmektedir. Japonya'da ise, Domesuto markası altında popüler bir tuvalet temizleyici olarak tanınmaktadır. Hollanda'da Clorix adı altında satılan marka, Vietnam, Arjantin ve Brezilya'da Vim, bazı başka ülkelerde ise Klinex olarak bilinir.