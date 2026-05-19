Haberler

Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen

Oğuzhan Koç milli takım marşı yarışını tiye aldı: Kupayı verin hemen
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2026 Dünya Kupası öncesi başlayan milli takım marşı yarısını çektiği parodi videosuyla tiye aldı. Koç, neredeyse bütün hit şarkılarını tek tek milli takım marşına çevirmeyi denedi en sonunda kendi tarzının dışında sert bir marş parodisi paylaştı. Marşta, "Kupayı verin hemen, biz hep sinirliyizdir, sinirlerim tepemde" gibi sözler yer aldı.

Türk Milli Takımı’nın 2002 Dünya Kupası’ndan sonra ilk kez yeniden Dünya Kupası’na katılacak olması futbolseverlerde büyük heyecan yaratırken, sosyal medyada milli takım marşı tartışmaları da hız kazandı. 

Ay-yıldızlı ekip, 13 Haziran 2026’da Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası öncesinde birçok sanatçı milli takım için marş hazırlarken, sosyal medyada en çok Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası dönemine damga vuran “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı konuşulmaya devam etti. Kullanıcıların büyük bölümü yeni marşların Tarkan’ın şarkısının yarattığı etkiyi yakalayamadığını savundu.

OĞUZHAN KOÇ MARŞ YARIŞINI TİYE ALDI

Son günlerde Sinan Akçıl, Murda, Semicenk ve Edis gibi isimlerin yayınladığı marşların ardından tartışmalara Oğuzhan Koç da katıldı. Ancak Koç, yayınladığı videoda milli takım marşı yarışına mizahi bir yaklaşım getirdi.

Videonun başında “Herkes yaptı bir biz yapmadık, hızlı olmamız lazım” ifadelerini kullanan Koç, farklı tarzlarda marş denemeleri yaptı. Ünlü şarkıcı bütün hit şarkılarını tek tek milli takım marşına çevirmeyi deneyi. Videonun final bölümünde ise sert ve agresif bir üslupla hazırladığı parodi marş dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oğuzhan Koç’un videoda kullandığı sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar çok sayıda yorum yaptı.

Koç’un parodi marşında şu ifadeler yer aldı:

“20 yıldır hasretiz. Dünyayı uyaralım

Kupayı verin hemen

Olaysız dağılalım

Gülmeden top oynarız

Biz hep sinirliyizdir

Futbol bizde böyledir

Çok sinirli oynanır

Savaşmaya geldik biz

Kupayı verin hemen

Sinirlerim tepemde.”

Berkan Tayfun
Berkan Tayfun
Haberler.com
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
Manchester City’de Pep Guardiola dönemi sona erdi! Yerine çok tanıdık biri geliyor

Bir devir sona erdi!

TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır