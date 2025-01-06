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Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)?

Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)?
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'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' için 2-6 Aralık günleri arasında beş günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, bir grev kararı daha aldı. Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)?

Aile hekimleri Türkiye genelinde 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Hekimler bugün bulundukları illerde eylemlere başladı. Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)?

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Açıklamada, sağlıkta her geçen gün artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla, 6-10 Ocak tarihlerinde 1. Basamakta, 8 Ocak'ta ise tüm basamaklarda Türkiye genelinde iş bırakma kararı alındığı ifade edildi.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sağlık emek ve meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına ve halkın sağlık hizmetine erişimini etkileyen sorunlara karşı ortak mücadele kararı aldıkları anımsatıldı.

Aile Hekimliği Talepleri:

  • HYP platformunun AHBS programlarıyla entegre edilmesi.
  • Teşvik ödemelerinde hekim kontrolü dışındaki eksikliklerin dikkate alınmaması.
  • Hasta memnuniyet puanı ve akılcı ilaç oranına dayalı teşvik sistemlerinin gözden geçirilmesi.
  • Nöbet uygulamalarının ve sözleşme fesih nedenlerinin yeniden düzenlenmesi.

Diş Hekimliği Talepleri:

  • Taban ve teşvik ödeme katsayılarının artırılması.
  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve diş hekimlerine özel altyapı düzenlemeleri yapılması.
  • Randevu sisteminin hekim taleplerine göre düzenlenmesi ve uzun tedaviler için ayrı bir puanlama sistemi oluşturulması.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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