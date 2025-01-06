Aile hekimleri Türkiye genelinde 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Hekimler bugün bulundukları illerde eylemlere başladı. Doktorlar grevde mi (Aile Hekimleri)?

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Açıklamada, sağlıkta her geçen gün artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla, 6-10 Ocak tarihlerinde 1. Basamakta, 8 Ocak'ta ise tüm basamaklarda Türkiye genelinde iş bırakma kararı alındığı ifade edildi.

Hekim Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sağlık emek ve meslek örgütlerinin, sağlık çalışanlarının yaşadığı hak kayıplarına ve halkın sağlık hizmetine erişimini etkileyen sorunlara karşı ortak mücadele kararı aldıkları anımsatıldı.

Aile Hekimliği Talepleri:

HYP platformunun AHBS programlarıyla entegre edilmesi.

Teşvik ödemelerinde hekim kontrolü dışındaki eksikliklerin dikkate alınmaması.

Hasta memnuniyet puanı ve akılcı ilaç oranına dayalı teşvik sistemlerinin gözden geçirilmesi.

Nöbet uygulamalarının ve sözleşme fesih nedenlerinin yeniden düzenlenmesi.

Diş Hekimliği Talepleri: